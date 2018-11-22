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Muğla'da 55 litre sahte rakı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 12:17 | Son Güncelleme

 MUĞLA'daki bir eve düzenlenen operasyonda, 55 litre sahte rakı ele geçirildi.

Muğla'da 55 litre sahte rakı ele geçirildi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'daki bir eve düzenlenen operasyonda, 55 litre sahte rakı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe ilçesindeki bir evde alkollü içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Orhaniye Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda 55 litre sahte rakı, 5 hava kabarcığı fermantasyon hortumu, 2 huni, alkolmetre, içki imalatında kullanılan kazan ve düdüklü tencere ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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