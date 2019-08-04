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Muğla'da 59 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 23:09 | Son Güncelleme

Muğla'da 59 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Turgutreis ve Akyarlar açıklarında, 3 lastik bot ve bir fiber tekneyi durdurdu.

Ekipler, botlar ve teknedeki, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Suriye, Filistin ve Sudan uyruklu 59 düzensiz göçmen ile 5 Türk vatandaşı ve Suriye uyruklu bir organizatörü yakaladı.

Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Organizatör ile 5 Türk vatandaşı ise gözaltına alındı.

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bodrum düzensiz göçme Muğla Sahil Güvenlik

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