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Muğla'da 62 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 22:26 | Son Güncelleme

Milas ve Bodrum ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlere aracılık ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 organizatör de tutuklandı

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 62 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum ve Milas ilçelerinde düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yürüttükleri çalışması sonucunda Milas Bozalan Mahallesi'nde 52, Bodrum Akyarlar Mahallesi'ndeki bir araçta 10 düzensiz göçmen yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarma ekipleri, yasa dışı geçişe aracılık ettikleri öne sürülen 8 organizatörü de gözaltına aldı.

Zanlılar ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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bodrum Göçmen Kaçakçılığı Milas Muğla

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