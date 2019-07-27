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Muğla'da 68 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 11:55 | Son Güncelleme

Muğla'da 68 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Mazıköy mevkisi önlerinde bir lastik botu durdurdu.

Botta yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri, devriye sırasında Kargı Adası önlerinde de bir başka lastik botu da durdurdu. Ekipler botta bulunan 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.

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bodrum düzensiz göçmen Muğla Sahil Güvenlik

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