Muğla'da 74 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 74 düzensiz göçmen yakalandı.
Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapukargın Mahallesi Sarsala mevkisinde düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Yasa dışı geçiş hazırlığında olduğu tespit edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55'i Pakistan, 13'ü Afganistan ve 6'sı Sri Lanka uyruklu 74 düzensiz göçmen yakalandı.
Organizatör oldukları belirlenen 2 kişiyi de Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yakaladı.
Yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
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