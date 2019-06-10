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Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 13:44 | Son Güncelleme

Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum Deniz Gözetleme ve Radar İstasyon Komutanlığından alınan ihbar üzerine Yalıkavak Adası açıklarında seyir ışıkları yanmayan fiber tekneyi durdurdu.

Teknede, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Filistin ve Çad uyruklu 8 kişinin bulunduğu belirlendi.

Güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi. Fiber tekneye ise el konuldu.

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