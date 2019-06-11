Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Turgutreis açıklarında devriye sırasında, seyir halindeki isimsiz fiber tekneyi durdurdu.
Teknede, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan Filistin ve Suriye uyruklu 8 kişinin bulunduğu belirlendi.
Güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi.
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