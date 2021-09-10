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Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

10.09.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber tekne içerisindeki 8 düzensiz göçmeni, Datça açıklarında yakalayarak limana getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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