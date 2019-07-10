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Muğla'da 80 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 18:56 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 1'i Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 80 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 1'i Suriye uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GİM) Grup Amirliği ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçme hazırlığındaki bazı grupların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Ortakent-Yahşi ve Akyarlar Mahallesi'nde Filistin, Suriye ve Lübnan uyruklu 80 düzensiz göçmen ile 1'i Suriye uyruklu 3 organizatörü yakaladı. Ayrıca organizatörlere ait 1 tekneye el konuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.E.Ç, E.K. ve Suriye uyruklu M.A. ise adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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