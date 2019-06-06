Muğla'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince Kargı Adası açıklarında durdurulan botta, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Suriye, Filistin, Mısır uyruklu 9 kişinin bulunduğu belirlendi.
Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Sahil güvenlik tarafından bota da el kondu.
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