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Muğla'da açık hava sinemasını 3 bin öğrenci izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 23:12 | Son Güncelleme

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesince öğrencilerin kampüste daha fazla vakit geçirmeleri amacıyla hayata geçirilen açık hava sinemasına ilgi yoğun oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından, öğrencilerin kampüste daha fazla vakit geçirmeleri için açık hava sineması hayata geçirildi.

Üniversite içinde gerçekleştirilen açık hava sineması etkinliğine öğrenci ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi.

"Şampiyon" filminin gösterimini 3 bin kişi izledi. Yer bulmakta zorlanan bazı öğrenciler ise çimenlere oturarak ve duvarların üzerine çıkarak filmi seyretti.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sinema gösterimlerinin çeşitli filmlerle devam edeceğini söyledi.

Her cuma açık havada film gösterimlerinin yapılacağını belirten Çiçek, "Öğrencilerimizi kampüste tutabilmek, kampüsün güzelliğini onlara yaşatabilmek için alanı düzenledik. Çok canlı bir alan oldu. Bir tarafta çocuklar oynuyor, diğer tarafta sinema izleniyor. Öğrencilerimiz kafeden yararlanıyor. Bence amacına ulaşmış sosyal bir alan." dedi.

Düzenlemesi yapılan alanda birden fazla film gösterimi yapmanın da mümkün olduğunu ifade eden Çiçek, alanın isminin anketle belirleneceğini kaydetti.

Çiçek, alanda bulunan sahnenin sadece film gösterimi için tasarlanmadığını, konser ve tiyatro gösterileri için de uygun olduğunu anlattı.

Rekreasyon alanının yaklaşık 6 dönüm olduğuna dikkati çeken Çiçek, şunları kaydetti:

"Bu genişlikte bir açık hava sineması alanı ben görmedim. Sahne önünde bir gölet var. Dünyada bunun bir ya da iki örneğini gördük. Biraz da oradan esinlendik. Türkiye’de üniversite bazında bu şekilde bir açık hava sineması yok. Açıkçası talep bekliyorduk ama bu kadar beklemiyorduk. Geri dönenler oldu. İhtiyaca göre tribün gibi yeni oturma alanları da yapabiliriz."

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Açık hava sineması ve rekreasyon alanı Muğla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Şampiyonlar film gösterimi

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