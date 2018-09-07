Muğla'da alev alan gulet battı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında alev alan gulet battı.
Edinilen bilgiye göre, 12 kişilik grupla Göcek açıklarına tura çıkan "Lucky" isimli gulet, Göbün Koyu'na demir attı. Gulette bulunanlar indikten kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bir tekne yardımıyla kıyıdan uzaklaştırılan gulete, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale etti. Hızla yayılan yangın güçlükle söndürüldü. Daha sonra su alan gulet battı.
20 metrelik guletin yaklaşık 1 milyon değerinde olduğu öğrenildi.
Öte yandan, yangın tatilciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
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