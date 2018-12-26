HABER

Muğla'da apartta yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 00:54 | Son Güncelleme

Muğla'da apartta yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir apartın depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bitez Mahallesi Kaktüs Caddesi'ndeki bir aparttan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen ekipler, apartın zemin katında depo olarak kullanılan alandaki alevlere müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle güçlükle müdahale edilen yangın, uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışması sırasında sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi.

Soğutma çalışmasının yapıldığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenlerDudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenler
Çorum'da kar hayatı olumsuz yönde etkilediÇorum'da kar hayatı olumsuz yönde etkiledi
Belediye personeli Noel baba kostümüyle yabancıların evlerini ziyaret ettiBelediye personeli Noel baba kostümüyle yabancıların evlerini ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
apart bodrum itfaiye Muğla polis yangın

En Çok Okunan Haberler

Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'otokratlar listesi'ne aldı

Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'otokratlar listesi'ne aldı

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Kadın dizisine sürpriz oyuncu!

Kadın dizisine sürpriz oyuncu!

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak’ta itfaiye aracı devrildi: Yaralılar var

Zonguldak’ta itfaiye aracı devrildi: Yaralılar var

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Ankara ve 10 ilde okullara kar tatili! Hangi illerde okullar tatil edildi?

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Doğurduğu bebeği hastanedeki çöp kutusuna atıp kaçan kadın yakalandı

Hastanede korkunç olay!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Menbiç' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Menbiç' açıklaması

İstanbul'da metroda intihar!

İstanbul'da metroda intihar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.