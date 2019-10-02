Muğla'da arazi davası protestosu

Hisarönü, Çamlı ve Karacasögüt mahallelerinde yaşayanlar ile Mihrişah Sultan Vakfı mirasçıları olan Şerefli ailesi arasında yıllardır devam eden davalarda, Marmaris'teki Kadastro Mahkemesinden mahalle sakinleri aleyhine kararlar çıkması tepkiye neden oldu.

Açıklamaların ardından gruptakiler, "Yaşasın adalet, Türkiye Cumhuriyeti tapularımız var" diyerek alkış tuttu.

- Dava

Mihrişah Sultan Vakfı mirasçıları olan Şerefli ailesi ile Metin Kaya Çağlayan ve mahalleli arasında, arazilerin mülkiyeti konusunda anlaşmazlık çıkmış, aile ve Çağlayan, ellerindeki tapuyla bu alan üzerinde hak iddia etmişti. Mahalleli ise böyle bir tapunun olmadığını, dedelerinden kalan toprakların kendilerine ait olduğunu savunmuştu.

Marmaris Kadastro Mahkemesi, 1948 yılından beri süren davalarda 2001'de mahallede yaşayanlardan Ali Çetin adına açılan dosyada, dava konusu arazinin Çetin lehine tapuya kaydına karar vermişti.

Mihrişah Sultan Vakfı varislerinden Şerefli ailesi ve ortakları Metin Kaya Çağlayan, bu kararı temyiz etmişti.

Yargıtay da Marmaris Kadastro Mahkemesinin kararını onamıştı.

