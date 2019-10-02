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Muğla'da arazi davası protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 15:38 | Son Güncelleme

Marmaris ilçesinde üç mahallenin sakinleri, arazi davasında aleyhlerine çıkan kararı, yaptıkları açıklamayla protesto etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde üç mahallenin sakinleri, yıllardır devam eden arazi davalarında aleyhlerine verilen karara tepki gösterdi.

Hisarönü, Çamlı ve Karacasögüt mahallelerinde yaşayanlar ile Mihrişah Sultan Vakfı mirasçıları olan Şerefli ailesi arasında yıllardır devam eden davalarda, Marmaris'teki Kadastro Mahkemesinden mahalle sakinleri aleyhine kararlar çıkması tepkiye neden oldu.

Duruşmadan sonra Marmaris Adliyesi önünde toplanan kalabalık adına konuşan Hisarönü Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Taştekin, yaptığı açıklamada, davayı takip etmeye geldiklerini söyledi.

Haklı oldukları davada son dosyaların kararı verilirken haksız duruma düşürüldüklerini savunan Taştekin, yargıda haklarını sonuna kadar arayacaklarını vurguladı.

Hisarönü mahallesinde yaşayan Ayşe Kocaefe, mahkemede aleyhlerine karar verilen topraklarda babalarının, dedelerinin yaşadığını, mezarlarının bile orada olduğunu dile getirdi.

Mehmet Çelikalp ise 2001'de örnek dosyada kararın mahallelinin lehine sonuçlandığını hatırlattı.

Açıklamaların ardından gruptakiler, "Yaşasın adalet, Türkiye Cumhuriyeti tapularımız var" diyerek alkış tuttu.

- Dava

Mihrişah Sultan Vakfı mirasçıları olan Şerefli ailesi ile Metin Kaya Çağlayan ve mahalleli arasında, arazilerin mülkiyeti konusunda anlaşmazlık çıkmış, aile ve Çağlayan, ellerindeki tapuyla bu alan üzerinde hak iddia etmişti. Mahalleli ise böyle bir tapunun olmadığını, dedelerinden kalan toprakların kendilerine ait olduğunu savunmuştu.

Marmaris Kadastro Mahkemesi, 1948 yılından beri süren davalarda 2001'de mahallede yaşayanlardan Ali Çetin adına açılan dosyada, dava konusu arazinin Çetin lehine tapuya kaydına karar vermişti.

Mihrişah Sultan Vakfı varislerinden Şerefli ailesi ve ortakları Metin Kaya Çağlayan, bu kararı temyiz etmişti.

Yargıtay da Marmaris Kadastro Mahkemesinin kararını onamıştı.

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70 yıllık dava Çamlı Hisarönü karacasöğüt Marmaris Mihrişah Sultan Vakfı

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