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Muğla'da arıza yapan bottaki 5 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 15:17 | Son Güncelleme

Muğla'da arıza yapan bottaki 5 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, arızalanınca sürüklenmeye başlayan lastik bottaki 3'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ortakent-Yahşi Mahallesi Kabakum plajından açıldıktan bir süre sonra arızalanan lastik botun sürüklendiği ihbarını aldı.

Bölgeye giden ekipler, rüzgarla sürüklenen yaklaşık iki metrelik lastik bottaki 3'ü çocuk 5 kişiyi, Çelebi Adası önlerinde kurtardı. Kurtarılan kişiler, Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü.

Öte yandan bir kişinin emniyette ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

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bodrum kurtarma lastik bot Muğla polis Sahil Güvenlik

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