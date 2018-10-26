Muğla'da arıza yapan bottaki 5 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, arızalanınca sürüklenmeye başlayan lastik bottaki 3'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı.
Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ortakent-Yahşi Mahallesi Kabakum plajından açıldıktan bir süre sonra arızalanan lastik botun sürüklendiği ihbarını aldı.
Bölgeye giden ekipler, rüzgarla sürüklenen yaklaşık iki metrelik lastik bottaki 3'ü çocuk 5 kişiyi, Çelebi Adası önlerinde kurtardı. Kurtarılan kişiler, Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü.
Öte yandan bir kişinin emniyette ifadesine başvurulduğu öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum