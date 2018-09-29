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Muğla'da arızalanan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 19:03 | Son Güncelleme

Muğla'da arızalanan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde arızalanan yelkenli teknedeki 2 kişi kurtarıldı.

Sahil güvenlik ekipleri, Bodrum açıklarında arıza yapan 9 metrelik "İpek" isimli yelkenli teknedeki iki kişinin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Tekneyi bota bağlayan ekipler, mahsur kalan Onur ve Birtan Başol'u kurtardı.

Yelkenli tekne, Gümbet Limanı'na çekildi, iki kişi kıyıya çıkarıldı.

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