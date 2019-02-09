Muğla'da Badem Çiçeği Festivali

Muğla'nın Datça ilçesinde, bu yıl 2'nci kez düzenlenen Badem Çiçeği Festivali devam ediyor.

Datça Kaymakamlığı, Datça Belediyesi ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek festivali fırsat bilip doğayla bütünleşmek ve yöreye has lezzetleri tatmak isteyenler bölgeye adeta akın etti.

Muğla'nın yanı sıra turlarla İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Burdur, Isparta ve Antalya'dan gelen yaklaşık 50 bin kişi, bölgedeki badem çiçeği bahçelerinde gezip bol bol fotoğraf çekerek, ilçe merkezi ve Palamutbükü Mahallesi'nde kurulan panayır alanlarında yöreye has satışı gerçekleştirilen ürünlerden tattı.

Ziyaretçiler Datça bademi, badem ezmesi, zeytin ve zeytinyağı satın alarak bölge esnafının da yüzünü güldürdü.

Ziyaretçilerin büyük çoğunluğu ise Eski Datça Mahallesi'ne giderek, buradaki eski yapıları gezdi, Can Yücel evi ve sokağında alışveriş yaptı.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale beklenenin üzerinde bir katılım gerçekleştiğini söyledi.