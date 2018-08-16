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Muğla'da "bayram temizliği" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 17:14 | Son Güncelleme

1,5 ton sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "bayram temizliği" adı verilen operasyonda 1,5 ton sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, altı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde narkotik köpeği "Hera" ile yapılan aramada 19 litrelik damacanalarda 1,5 ton sahte içki ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda E.K (32) ve İ.Y. (49) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

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Fethiye Muğla sahte içki tutuklama

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