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Muğla'da bayram trafiğine havadan denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 19:06 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla trafik yoğunluğunun arttığı Muğla ve ilçelerinde, helikopter ve drone ile denetim yapıldı

Muğla'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla oluşan trafik yoğunluğu, helikopter ve drone ile havadan denetlendi.

Bodrum ilçesinde helikopter ve drone ile havadan yapılan izlemelerde kurallara uyduğu tespit edilen sürücülere teşekkür edildi.

Denetimlerde trafik ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere de yasal işlem uygulandı, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Uygulamaya katılan dedektör köpekler de araçlarda arama yaptı.

Uygulamada durdurulan sürücü Utku Yavuz, Ankara'dan tatil için geldiğini söyledi. Sürücülerin kurallara uyması gerektiğini ifade eden Yavuz, "Bayramda inşallah üzücü haberler almayız. Bu uygulamalar bizi mutlu ediyor. Ekipler, trafik kurallarını hatırlatması da bizi daha güvenli bir yolculuğa teşvik ediyor." dedi.

Öte yandan Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum ilçesinde Torba uygulama noktasındaki ekipleri ziyaret etti.

Civelek, İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" uygulaması kapsamında, çocuklara tişört ve kırmızı düdük dağıttı.

Proje hakkında ailelere bilgi veren Vali Civelek'e Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Muğla Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ve Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya eşlik etti.

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