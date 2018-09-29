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Muğla'da beklenen fırtına öncesi otoparklar doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 15:02 | Son Güncelleme

MUĞLA'daki kapalı otoparklar, yarın beklenen tropik fırtına öncesi doldu.

Muğla'da beklenen fırtına öncesi otoparklar doldu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'daki kapalı otoparklar, yarın beklenen tropik fırtına öncesi doldu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait merkez ilçe Menteşe'deki 4 katlı kapalı otopark tamamen doldu. Günlük ortalama yaklaşık 160 araç girişinin olduğu, 210 araç kapasiteli kapalı otoparkta, tropik fırtına uyarısı sonrası yer kalmadı.
İlçe merkezinde ise güneşli havaya rağmen, cadde ve sokakların boş kalması dikkat çekti. Fırtına ihtimaline karşı Muğla Valiliği kriz merkezi oluştururken, vatandaşlar da kendi önlemlerini almaya başladı. Balkon ya da teraslarda bulunan masa ve sandalyeler, evlere alındı. Rüzgarla uçup savrulabilecek ya da tehlike yaratabilecek her türlü eşya da, korunaklı bir alana taşındı.
DALGA YÜKSEKLİĞİ 2,5 METREYE ULAŞACAK
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla çevresinde gece yarısından sonra yağmurun etkili olacağını belirtti. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı kaydedildi. Rüzgarın güney ve batı yönlerden orta, yağış anında kuvvetli, gece yarısından itibaren Muğla çevrelerinde ve Bodrum- Marmaris arasında fırtına şeklinde eseceği ifade edildi. Dalga yüksekliğinin 2,5 metreye ulaşacağı belirtilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

FOTOĞRAFLI

Muğla'da beklenen fırtına öncesi otoparklar dolduMuğla'da beklenen fırtına öncesi otoparklar dolduMuğla'da beklenen fırtına öncesi otoparklar dolduMuğla'da beklenen fırtına öncesi otoparklar doldu

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