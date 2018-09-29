Muğla'da bıçakla yaralama güvenlik kamerasında

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aynı otelde çalıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
İddiaya göre, M.D. (17) Siteler Mahallesi'ndeki otelde birlikte çalıştığı A.O. (18) ile tartıştı.
Bir süre sonra M.D. otelin sahilindeki şezlongda uyuyan A.O'yu bıçakladı.
Yaralanan A.O. kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Gözaltına alınan M.D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu arada, bıçaklama, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bıçakla yaralama ve zanlının kaçışı yer alıyor.
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