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Muğla’da bin kişi atabarı oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 22:08 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Halk Oyuncuları Birliği Platformu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında, Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100.

Muğla’da bin kişi atabarı oynadı

Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)- TÜRKİYE Halk Oyuncuları Birliği Platformu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında, Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Muğla’da yaklaşık bin kişi atabarı oynadı.
Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkiliğe, yaklaşık bin kişi katıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Osman Gürün, Menteşe Kaymakamı Caner Erkin, Menteşe Belediye Başkanı CHP’li Bahattin Gümüş, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı etkinlik saat 19.19'da başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve halkın katılımıyla oynanan Atabarı büyük ilgi gördü.

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Muğla’da bin kişi atabarı oynadıMuğla’da bin kişi atabarı oynadı

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