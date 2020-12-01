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Muğla’da bin yıllık altın varaklı Tevrat ele geçirildi

01.12.2020 14:01 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, ceylan derisi üzerine yazılmış altın varaklı bin yıllık Tevrat’ı satmaya çalışan 2 kişi, jandarma sivil istihbarat ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ile Eşen Karakol Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, ceylan derisi üzerine yazılmış altın varaklı bin yıllık Tevrat’ı satmaya çalışan 2 kişi, jandarma sivil istihbarat ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ile Eşen Karakol Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Kumluova Mahallesi’nde ikamet eden K.A.’nın, elinde tarihi eser niteliği taşıyan Tevrat olduğu bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı.
Jandarma Sivil İstihbarat, şüpheli ile yaptıkları görüşmede, ceylan derisi üzerine yazılı altın varaklı bin yıllık Tevrat için 300 bin euroya pazarlık yaptı. Pazarlık sonrası buluşan sivil ekipler ile K.A. alışveriş öncesi çevrede güvenlik önlemi aldılar. Kumluova Mahallesi’ndeki buluşma sonrası alışveriş gerçekleşirken K.A. suçüstü yapıldı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonrası K.A. ile birlikte M.E. gözaltına alındı. Bin yıllık olduğu tahmin edilen altın varaklı Tevrat, Fethiye Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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