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Muğla’da binlerce bal arısı telef olarak sahile vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 19:10 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Sakin Kent unvanlı Akyaka Sahili’nde rüzgar nedeniyle binlerce bal arısı telef olarak sahile vurdu.Her yıl Eylül-Ekim aylarında sık sık yaşanan olay bu yıl da gerçekleşti.

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Sakin Kent unvanlı Akyaka Sahili’nde rüzgar nedeniyle binlerce bal arısı telef olarak sahile vurdu.

Her yıl Eylül-Ekim aylarında sık sık yaşanan olay bu yıl da gerçekleşti. Ağustos aylarında Muğla’ya dışarıdan çam balı üretimi için gelen aracılara ait olduğu tahmin edilen binlerce arı sahile vurdu. Binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan ve nüfusunun 25 katı ziyaretçi ağırlayan Akyaka’da telef olan arılar ile tatilciler aynı sahili kullanıyor.

Akyaka sahilinde ve denizde binlerce vatandaş tatilini yaparken, ters rüzgardan etkilenen ve halen canlı olan arılar vatandaşların arasında dolaşıyor. Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, olayın her yıl yaşandığını belirterek, “Geçen yıllarda da buna benzer olaylar yaşandı. Genellikle dışarıdan gelen arıcılarımıza ait olan bu arılar ters rüzgar ve uçuş mesafesini ayarlayamamaları nedeniyle denize düşüyor. Denizdeki arılar dalgalar ile sahile vuruyor” dedi.

Sahilde güneşlenen ve yüzen vatandaşlar telef olan arılar arasında denize girmeyi ve güneşlenmeyi sürdürüyor.

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