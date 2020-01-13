HABER
  4. Muğla'da bir bekçi dağdaki kurtları fotokapanla görüntüledi

Muğla'da bir bekçi dağdaki kurtları fotokapanla görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

Muğla'da bir bekçi dağdaki kurtları fotokapanla görüntüledi

Muğla'da bekçi Mustafa Taner, dağdaki kurtları fotokapanla görüntülemeyi başardı.

Kavaklıdere ilçesinde Emniyet Müdürlüğünde bekçilik yapan Taner, çocukluğundan bu yana belgesellerde ilgiyle izlediği ve yakından görmek istediği kurtları görüntülemek için fotokapan satın aldı.

Motosikletiyle 1550 metre yüksekliğindeki Göktepe Dağı'na çıkan ve kurt izlerine rastlayan Taner, soğuk havaya rağmen fotokapanı yerleştirdi.

Kasaptan aldığı etleri fotokapanın çevresine bırakan Taner, her gün görüntülerini izlemek için dağa çıktı.

Taner, yaklaşık bir ay sonra fotokapana 5 kurt ve 1 vaşağın yakalandığını fark etti.

Kurtların etleri yediği ve uluduğu anlar ile bir vaşağın yer aldığı görüntüleri sosyal medyada yayınlayan bekçinin paylaşımı, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Taner, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtlara hayranlık duyduğunu ve bir süredir onlarla ilgili araştırma yaptığını söyledi.

Kar, yağmur, çamur demeden büyük emek harcayarak çalışmalarını yürüttüğünü anlatan Taner, "Fotokapandan kurtları izleyince heyecanlandım. Bu hayvanların korunmasına katkı sunmak için çektiğim görüntüleri yetkililerle de paylaşacağım. Bundan sonra da çalışmalarım devam edecek." diye konuştu.

Taner, sosyal medyada paylaştığı görüntüleri çok sayıda kişinin izlemesinin ve güzel yorumlar yapmasının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
700 paket kaçak sigara ele geçirildi700 paket kaçak sigara ele geçirildi
Sivas'tan yurt dışına etli pide gönderiyorlarSivas'tan yurt dışına etli pide gönderiyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bekçi fotokapan Kavaklıdere Kürt Mustafa Taner vaşak

En Çok Okunan Haberler

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile ablasını öldürmüştü! "Çocuğun kimden olduğunu sorunca..."

Dehşet olay! "Çocuğun kimden olduğunu sorunca..."

Bursa'da markete giren silahlı gaspçı, 3 bin lira ve cep telefonunu alıp kaçtı

Bir anda görünce ne yapacağını şaşırdı

Son dakika! Ankara Altındağ'da feci kaza! Yaralılar var

Ankara'da feci kaza! Yaralılar var

Ankara'da meydana gelen hızlı tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetmişti! Kendini bu sözlerle savundu

Tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetmişti! Kendini bu sözlerle savundu

Mahkeme kararını verdi! İBB'de işten çıkarılan işçi, işe dönüş davasın kazandı

İBB'ye karşı açtığı davayı kazandı

Konya'da FETÖ’nün ’mahrem imamlarına’ operasyon

Konya'da FETÖ’nün ’mahrem imamlarına’ operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.