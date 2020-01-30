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Muğla'da bir botta 39 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 10:42 | Son Güncelleme

Muğla'da bir botta 39 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmenin Gümbet açıklarında olduğunu belirledi.

Durdurulan botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistin, Suriye, Afganistan, İran ve Somali uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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bodrum düzensiz göçmen Muğla Sahil Güvenlik

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