HABER

Muğla'da "Bitcoin" dolandırıcılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 23:39 | Son Güncelleme

Muğla'da "Bitcoin" dolandırıcılığı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir alışveriş merkezinde iş yeri kiralayan kişinin, kripto para "Bitcoin" karşılığında çok sayıda turizmci ve esnafı dolandırarak ortadan kaybolduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezinde elektronik malzeme ve yedek parça satışı yapan K.Ö, "Bitcoin" isimli kripto para karşılığında ilçedeki çok sayıda esnaftan yüksek kar payı vaadiyle para topladı.

Para topladığı kişilere bir süre "yüksek kar payı" ödemesi yapan K.Ö, üç yıl önce iş yerini kapatarak ortadan kayboldu.

Para topladığı esnaflardan bazıları K.Ö'ye ulaşamayınca dolandırıldıkları iddiasıyla Marmaris 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı.

Mahkeme tebligatının iş yerinin kapalı olması tebliğ edilememesi ve K.Ö'ye ulaşılamaması nedeniyle sanığın duruşmalara zorla getirilmesine karar verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, K.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNER Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington’daCumhurbaşkanı Erdoğan Washington’da
CANLI BLOG- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ZiyaretiCANLI BLOG- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington Ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitcoin dolandırıcılığ Marmaris Muğla

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı ABD'nin başkenti Washington'a indi

Erdoğan kritik görüşme için ABD'de!

Ağrı'da 25 günde 36 bin 820 paket sigara ele geçirildi

Ağrı'da 25 günde 36 bin 820 paket sigara ele geçirildi

Polis aracına otomobil çarptı: 2’si polis, 3 yaralı

Korkunç kaza! 2’si polis, 3 yaralı

MSB'den Türk-Rus ortak devriyesi ile ilgili yeni açıklama

MSB'den 'ortak kara devriye' açıklaması!

İletişim Başkanı Altun'dan 'ABD' açıklaması!

İletişim Başkanı Altun'dan 'ABD' açıklaması!

Son dakika: Ahmet Altan gözaltına alındı!

Ahmet Altan gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.