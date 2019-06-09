HABER

Muğla'da Boğa Güreşi Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 20:22 | Son Güncelleme

Ula ilçesinde 140 boğanın güreştirildiği festivalde, sahiplerinin elinden kaçan boğalar heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen Boğa Güreşi Festivali'nde, sahiplerinin elinden kaçan boğalar nedeniyle heyecanlı anlar yaşandı.

Ataköy Mahallesi Boğa Güreşi Arenası'nda organize edilen etkinlikte, Muğla, Aydın, ve İzmir'den getirilen 140 boğa tozkoparan, deste, küçük ayak, büyük ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde güreşti.

Zaman zaman sahiplerinin ellerinden kaçan boğalar, heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar, güreşleri kamyon kasaları ve traktör römorklarında seyretti.

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, festivali yaklaşık 5 bin kişinin izlediğini söyledi.

Akkaya, Yörük kültürünün bir parçası olan boğa güreşleri ile bölgede hem kültürü yaşattıklarını hem de gelecek nesillere bu kültürü aşıladıklarını vurguladı.

Ataköy'de bu yıl ilk defa boğa güreşi düzenlediklerini belirten Akkaya, "İlk defa düzenlenmesine rağmen katılım yüksek oldu. Bölgemizin dışında Aydın'dan da boğa sahipleri güreşlere katıldı. 140'a yakın boğa izleyenlere zevkli ve çekişmeli güreşler sundu. İlçemizin diğer mahallerinde ve merkezde önümüzdeki süreçte çok sayıda boğa güreşimiz gerçekleşecek." dedi.

Akkaya, Belediye olarak bu kültürün yaşatılması için gerekli desteği vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
İstanbullu hafta sonu sahilleri doldurduİstanbullu hafta sonu sahilleri doldurdu
Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğa güreşi Muğla Ula

En Çok Okunan Haberler

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Ivana Sert 800 TL ödemişti! Bir lahmacun bakın kaç lira

Ivana Sert 800 TL ödemişti! Bir lahmacun bakın kaç lira

Mbappe için öyle bir karar verildi ki...

Mbappe için öyle bir karar verildi ki...

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...

Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...

Batan 115 metrelik geminin arka bölümü sudan çıkarıldı

2 yıl sonra denizden çıkarıldı!

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit olan askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca devam edecek

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca devam edecek

Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha ediliyor

4 girişi, 13 odası var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.