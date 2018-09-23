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Muğla'da Boğa Güreşleri Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 19:26 | Son Güncelleme

Sıcaktan bunalan boğaların serinletilmesi için itfaiye ekipleri güreş sahasını ıslatırken, boğa sahipleri de hayvanların başına su döktü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3. Kötekli Boğa Güreşleri Festivali düzenlendi.

Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde gerçekleştirilen güreşleri, kamyon kasaları ve traktörlerin üzerinde yaklaşık 7 bin kişi izledi.

Saha çevresinde sahiplerinin elinden kaçan boğaların vatandaşlara zarar vermemesi için güvenlik tedbirleri alındı. Güreşlerde, hayvanları ayırmaya çalışan boğa sahipleri ve saha görevlileri zor anlar yaşadı.

Kötekli Mahallesi muhtarı Hasan Ali Baydur, Muğla ve Aydın bölgesinden getirilen boğaların güreştirildiği etkinliğin büyük bir şölene dönüştüğünü söyledi.

Elde edilen gelirin mahalledeki caminin tadilatı için kullanılacağını belirten Baydur, "Mahallemizde üçüncüsü düzenlenen boğa güreşi ile geçmişten gelen geleneğimizi yaşatmak istiyoruz. Aydın ve Muğla yöresinden yaklaşık 150 boğa katılıyor. Bu geleneğimizi gelecek yıllarda da devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Bu arada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde ölçüldüğü Muğla'da, sıcaktan bunalan boğaların serinletilmesi için itfaiye ekipleri güreş sahasını ıslatırken, boğa sahipleri de hayvanların başına su döktü.

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Anahtar Kelimeler:
Boğa güreşleri Kötekli Menteşe Muğla

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