Muğla'da Boğa Güreşleri Festivali yapıldı

Muğla'da 19. Akkaya Boğa Güreşleri Festivali düzenlendi.

Menteşe ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'ndeki Akkaya Arenası'nda gerçekleştirilen güreşleri, kamyon kasaları ve traktörlerin üzerinde 5 bin kişi izledi.

Saha çevresinde sahiplerinin elinden kaçan boğaların vatandaşlara zarar vermemesi için güvenlik tedbirleri alındı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akkaya Mahallesi'ne yapılacak cami yararına düzenlenen güreşler için Muğla, Aydın ve İzmir'den 120 boğa getirildiğini söyledi.

Menteşe'de Yörük kültürünün bir parçası olan deve ve boğa güreşleri düzenlendiğini belirten Gümüş, eylül ve ekim aylarında da Menteşe'nin birçok mahallesinde boğa güreşi festivali yapılacağını kaydetti.

Bu arada, hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü Muğla'da, sıcaktan bunalan boğaların serinletilmesi için itfaiye güreş sahasını ıslatırken sahipleri de hayvanların başına su döktü.

Güreşi kazanan boğa sahipleri, boğalarının başında davul zurna eşliğinde oynadı.

