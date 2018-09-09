Muğla'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düştüğü su kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Foça Mahallesi 874. Sokak'taki çalılık alanda çakmak gazı çektiği iddia edilen U.E.A. (16), yan tarafında bulunan su kanalına düştü.
U.E.A’nın suda hareketsiz kaldığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan ve kalbi duran çocuğa, sağlık ekipleri olay yerinde yaklaşık 10 dakika müdahale etti.
Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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