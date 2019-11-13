HABER

Muğla'da "boru çiçeği"nden yapılan yemeği yiyen 6 kişi zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 16:40 | Son Güncelleme

Muğla'da "boru çiçeği"nden yapılan yemeği yiyen 6 kişi zehirlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "boru çiçeği"nden yapılan yemekten yiyerek zehirlenen 6 kişi hastanede tedavi gördü.

Beldibi Mahallesi'nde iki gün önce boru çiçeği adı verilen bitkiden yaptıkları yemekten yiyen Fatma S, Sinan S, Canan C, Sultan T, Yaşar T. ve 13 yaşındaki İ.S, zehirlendi. Durumu fark eden aile üyeleri, kendi imkanlarıyla Marmaris Devlet Hastanesi'ne geldi.

Acil servise bilinç bulanıklığı, baş dönmesi ve ağız kuruluğu şikayetinde bulunan aile fertlerinden ikisi Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne, biri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, biri de özel bir hastaneye sevk edildi. Aile üyeleri, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmaris'te vatandaşların yediği otun isminin Latince isminin "Datura stramonium" olduğunu söyledi.

Varol, bu otun halk arasında ise boru otu, şeytan elması, sihirbaz otu gibi adlarla bilindiğini ve zehirli olduğunu kaydetti.

Şaşırtan görüntü! Bu kareler Türkiye'de çekildi Şaşırtan görüntü! Bu kareler Türkiye'de çekildi
Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi ifadeden ağlayarak çıktıEski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi ifadeden ağlayarak çıktı
Yunanistan duyurdu: 4 bin 834 Türk iltica talebinde bulunduYunanistan duyurdu: 4 bin 834 Türk iltica talebinde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marmaris Muğla tedavi zehirlenme

En Çok Okunan Haberler

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

İç çamaşırsız pozlarına yorum yağdı! 'Çıplak gibisin!'

İç çamaşırsız pozlarına yorum yağdı! 'Çıplak gibisin!'

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikkat! Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı

Dikkat! Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı

Teslim olan terörist Diyarbakır annelerine yazdığı mektupla destek verdi

Teröristten Diyarbakır annelerine mektup!

Ölü bulunan İngiliz ajanının evinden bunlar çıktı!

Ölü bulunan İngiliz ajanının evinden bunlar çıktı!

Antalya'da pompalı tüfekli dehşet! 5 yaralı

Pompalı tüfekli dehşet! Yaralılar var

Uyuşturucu enjekte edilmiş tütün ele geçirildi

Uyuşturucu enjekte edilmiş tütün ele geçirildi

Evden kaçan kızını öldürmüştü! Tekirdağ'daki vahşette yeni gelişme

Evden kaçan kızını öldürmüştü! Tekirdağ'daki vahşette yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.