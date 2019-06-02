HABER

Muğla'da botları su alan 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 13:35 | Son Güncelleme

Muğla'da botları su alan 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken botları su alan 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum Karaada'nın yaklaşık 7 mil açığında düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun su aldığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Ekipler, su alan bottaki 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Öte yandan, bir kişinin de bot su almaya başlayınca yüzerek kıyıya çıktığı belirlendi.

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
Arkadaşını kurtardığı nehirde boğulduArkadaşını kurtardığı nehirde boğuldu
Sürgü Barajı’nda korkutan balık ölümleriSürgü Barajı’nda korkutan balık ölümleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum göçmen kaçak Muğla

En Çok Okunan Haberler

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

'Meryem coştu bir kere'

'Meryem coştu bir kere'

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da cani koca dehşeti!

Diyarbakır'da cani koca dehşeti!

Terör örgütüne finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı

Böyle yakalandı!

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu! Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.