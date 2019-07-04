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Muğla'da çalıştıkları besi çiftliği sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 15:25 | Son Güncelleme

 MUĞLA'da keçi besiciliği yapan Ramazan Bulut'u (55) çırılçıplak soyup, fotoğraflarını çeken ve domuz bağı ile bağladıktan sonra, hayvan satışından kazandığı 80 bin lirasını gasbettikleri ileri sürülen 2 kişi, jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından İstanbul Küçükçekmece'de bindikleri metroda yakalandı.

Muğla'da çalıştıkları besi çiftliği sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da keçi besiciliği yapan Ramazan Bulut'u (55) çırılçıplak soyup, fotoğraflarını çeken ve domuz bağı ile bağladıktan sonra, hayvan satışından kazandığı 80 bin lirasını gasbettikleri ileri sürülen 2 kişi, jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından İstanbul Küçükçekmece'de bindikleri metroda yakalandı.
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin kırsal İkizce Mahallesi'nde keçi besiciliği yapan 1 çocuk babası Ramazan Bulut, 26 Haziran'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, 4 gün önce işe aldığı 2 çobanın kendisini çırılçıplak soyup, domuz bağıyla bağladıktan sonra darbettiğini, evde bulunan 80 bin lira parasını gasbettiklerini ileri sürdü, şikayetçi oldu. Otomobilini de alan iki kişinin başına tüfek dayayıp kendisini de araca bindirerek Bodrum ilçesi, Güvercinlik Mahallesi'ne getirdiklerini, burada el ve ayaklarını çözdüklerini anlattı. Burada araçtan inen iki kişinin yaya olarak uzaklaştıklarını ileri sürdü. Şikayet üzerine harekete geçen polis, durumu Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı'na bildirdi. Bulut olayla ilgilenen jandarmaya gidip, ifade verdi. Polis ve jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bulut'un ifadesinin yola çıkılarak Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda, şüphelilerin yakalanması için 8 kişilik özel bir ekip kuruldu. Ekipler tarafından Menteşe'den Bodrum istikametine kadar olan bölgedeki yaklaşık 300 mobese ve güvenlik kamerası görüntüleri tek tek izlendi. Yüz tanıma sistemi ile şüphelilerin Z.G. (21). ile İ.Y., (20) olduğu tespit edildi. Elleri bağlı bir şekilde ön koltukta oturan Bulut'un yaşadığı korku dolu anlar ise yüz tanıma sisteminde görüntülendi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren jandarma, otogarlarda da inceleme yaptı. Şüphelilerin Bodrum'a geldikleri, aynı gün saat 20.30'da Turgutreis Terminali'nden otobüse binerek İstanbul'a gittikleri tespit edildi.
Özel ekip, çalışmalarını İstanbul'a kaydırdı. Bugün saat 02.00 sıralarında şüphelilerin Küçükçekmece'de bir metroda olduğu belirlendi. Metro istasyonunda önlem alan jandarma, operasyon düzenleyip, 2 şüpheliyi üzerlerinde sahte kimliklerle yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, götürüldükleri Büyükçekmece İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, İstanbul'da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin Bulut'tan gasp ettikleri paranın bir kısmı ile borçlarını ödedikleri, bir kısmı ile de gece kulüplerinde eğlendikleri öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Muğla'da çalıştıkları besi çiftliği sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandıMuğla'da çalıştıkları besi çiftliği sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandıMuğla'da çalıştıkları besi çiftliği sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı

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