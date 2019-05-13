Muğla'da çekici ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çekici ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi ağır yaralandı.
Abdullah Kalkancılar yönetimindeki 48 PF 623 plakalı çekici, Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, Gökhan Keçe'nin kullandığı 48 PJ 037 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Keçe ile motosiklette bulunan Çağrı Demirel, ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda dönüş yapan çekicinin sol yan tarafına motosikletin çarptığı ve motosiklette bulunanların savrulduğu görülüyor.
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