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Muğla'da ceza infaz memuru bıçaklanarak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 17:06 | Son Güncelleme

Köyceğiz'de, eski bir hükümlü tarafından bıçaklandığı öne sürülen ceza infaz memuru hayatını kaybetti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, eski bir hükümlü tarafından bıçaklandığı öne sürülen ceza infaz memuru yaşamını yitirdi.

Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli İnfaz Koruma Baş Memuru Nimet Barik, dün akşam Yeni Mahalle Turizm Caddesi'ndeki markette alışveriş yaptığı sırada bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Barik, Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybeden Barik, otopsi yapılmak üzere Muğla Adil Tıp Morguna gönderildi. Barik'in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Muş'ta defnedileceği bildirildi.

Barik'i bıçakladığı tespit edilen M.Y ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek zanlının, eski bir hükümlü olduğu belirtildi.

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