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Muğla'da CHP'den belediye başkanlıkları için 49 başvuru

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.10.2018 13:10 | Son Güncelleme

MUĞLA'da CHP'den belediye başkan adayı olmak isteyenler, dosyalarını teslim etti.

Muğla'da CHP'den belediye başkanlıkları için 49 başvuru

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da CHP'den belediye başkan adayı olmak isteyenler, dosyalarını teslim etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 3 başvuru yapıldı. İlçe belediye başkan adaylıkları için de toplam 46 kişi başvurdu. Kavaklıdere ilçesinde belediye başkan aday adaylığı ve meclis üyeliği için başvuru yapılmadığı bildirildi.
Muğla'da CHP'liler, 31 Mart 2019 seçimleri için aday adaylığı dosyalarını teslim etti. Son gün yapılan başvurulara göre, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için 3 kişi dosya verdi. Büyükşehir için, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile eski milletvekili olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Demir başvurusunu yaptı. 13 ilçe belediye başkan adaylıklarına ise toplam 46 kişi başvuruda bulundu. Ak Parti'nin güçlü olduğu Kavaklıdere ilçesinde ise belediye başkan aday adaylığı ve meclis üyeliği için başvuru yapılmadığı bildirildi.
CHP'de ilçe belediye başkanı olmak için aday adaylığı başvurusunda bulunanların isimleri şöyle:
Bodrum: Ali Öztürk, Recai Seymen, Mehmet Özalın, Refik Ülgen, Taner Uslu, Ahmet Aras, Mustafa Saruhan.
Dalaman: Muhammet Şaşmaz (mevcut belediye başkanı).
Datça: Gürsel Uçar (mevcut belediye başkanı), Cahit Yaka, Alim Karaman, Mehmet Necdet Akkuş, Derviş Arslan, Serkan İğci.
Fethiye: Keramettin Yılmaz, Veli Pabuşcu, Alim Karaca.
Kavaklıdere: Belediye başkan aday adaylığı ve belediye meclis üyesi aday adaylığı başvurusu yapılmadı.
Köyceğiz: Hüseyin Erol, Nazmi Ünoğlu.
Marmaris: Ali Acar (mevcut belediye başkanı), Acar Ünlü, Mehmet Oktay.
Menteşe: Bahattin Gümüş (mevcut belediye başkanı), Mustafa Şahin.
Milas: Muhammet Tokat (mevcut belediye başkanı), Sibel Metin, Enver Tuna, Ahmet Çevikkol.
Ortaca: Hasan Karaçelik (mevcut belediye başkanı), Mehmet Sertkaya, İsmail Can Varol, Mehmet Keza Kundakçı.
Seydikemer: Çağdaş Adıgüzel.
Ula: Ümit Karaarslan (mevcut belediye başkanı), Oruç Özkan, Yalçın Dere, Yaşar Gencel, Salih Sül.
Yatağan: Hasan Haşmet Işık (mevcut belediye başkanı), Ali Akalp, Ali Irgat, Cemal Gürpınar, Kemal Özler, Eyüp Katırcı, Halil Arslan, Mesut Günay.

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Muğla'da CHP'den belediye başkanlıkları için 49 başvuruMuğla'da CHP'den belediye başkanlıkları için 49 başvuruMuğla'da CHP'den belediye başkanlıkları için 49 başvuruMuğla'da CHP'den belediye başkanlıkları için 49 başvuru

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