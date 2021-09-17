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Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

17.09.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yörükoğlu Mahallesi'nde ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 4 helikopter, 8 arazöz ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileri alevlere müdahale ediyor.

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
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Bodrum
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