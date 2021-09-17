Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yörükoğlu Mahallesi'nde ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 4 helikopter, 8 arazöz ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileri alevlere müdahale ediyor.

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