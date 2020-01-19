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  4. Muğla'da çıkan yangın dört evde hasara neden oldu

Muğla'da çıkan yangın dört evde hasara neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 05:08 | Son Güncelleme

Bodrum'da dört evin hasar gördüğü yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü - Yangında eşyaları tamamen yanan emekli hemşire ve oğlu evlerindeki üç kediyi yanmaktan son anda kurtarmayı başardı - Emekli hemşire Kara: "Evde kedilerim vardı oğlumla birlikte kedileri kucağımıza aldık ve dışarıya çıktık. Biz çıkarken evimiz yanıyordu. Kedileri kurtaralım derken evden hiçbir şeyimizi alamadık"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dört evin hasar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cevat Şakir Mahallesi Zerdali Sokak'taki bir binada yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın bitişikteki binalara da sıçradı.

Yangın sırasında evlerinde bulunan ve son anda dışarıya çıkan vatandaşlar panik yaşadı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Polis ekipleri, yangın söndürme çalışmaları sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı. 112 Acil Servis ekibi de tedbir amacıyla bölgede hazır bekletildi.

Paniğe yol açan yangın, ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangında dört evde büyük çapta hasar oluştu.

- "Rüya görüyoruz sandık"

Yangını eşiyle fark edenlerden Zeki Şenol, "Bir sıcaklık geldi, kalkıp baktığımızda her yer yanıyordu. İtfaiyeye haber verdik. Rüya görüyoruz sandık. Yatalı iki saat kadar olmuştu. Eşim ve çocuğum panik yaşadı." dedi.

Evi yanan Mustafa Vural da korku dolu anlar yaşadıklarını belirterek, "Aniden bir alev çıktı. Cam patlamaları meydana geldi. Dışarıya çıkarken komşularımızı da uyandırdık. Herkesi dışarıya çıkardık ve itfaiyeyi aradık. Ev ahşap olduğu için birden alevler çıktı. Eşim ve beş çocuğumla dışarıya fırladık. Allah'tan bir can kaybı olmadı, canımızı zor kurtardık."

- Eşyalarını bırakıp kedilerini kurtarmışlar

Yangında bir süredir kirada oturdukları evi ve eşyaları yanan emekli hemşire Sevim Kara ise oğluyla 3 kedisini alarak dışarıya çıktıklarını belirterek, "Biz çıkarken evimiz yanıyordu. Kedileri kurtaralım derken evden hiçbir şeyimizi alamadık. Emekliyim, çocuğum için hazırladığım çeyiz vardı o da yandı. Buna da şükür canımız sağ." ifadesini kullandı.

Öte yandan, itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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