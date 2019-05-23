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Muğla'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 00:53 | Son Güncelleme

Muğla'da cinayet

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi av tüfeğiyle öldürdü.

Akkent Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi'nde C.K. amcasının kızıyla evli olan Özkan K. ile eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürerek tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K. yanında getirdiği av tüfeği ile Özkan K'ya ateş ederek bacağından ve göğsünden yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Özkan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

C.K. olay yerine gelen polis ekiplerine, "Ben de sizi bekliyordum" diyerek teslim oldu.

Özkan K'nin cesedi incelemenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, C.K. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Milas Muğla

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