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Muğla'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 01:50 | Son Güncelleme

Fethiye ilçesinde çıkan tartışmada, bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Aralarında husumet olduğu iddia edilen Fikret Ö. ile İsmail Işık arasında, Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisindeki bir otelde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fikret Ö, Işık'ı bıçakladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri göğsünden yaralanan Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Fikret Ö. ise olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Işık'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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cinayet Fethiye Jandarma Muğla otel

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