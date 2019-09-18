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Muğla'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 00:33 | Son Güncelleme

Marmaris ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde inşaatta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Söğüt Mahallesi'ndeki inşaatta, Nizamettin Tosun ile F.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu F.Y, Nizamettin Tosun'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan F.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Marmaris Muğla

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