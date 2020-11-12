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Muğla’da cinayet ve intihar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 17:23 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir astsubay, kadın arkadaşını vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.İddialara göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nda astsubay olarak görev yapan 21 yaşındaki Volkan Erdem, Kötekli Mahallesi’nde Çelik Apartmanı zemin katındaki evinde arkadaşı Hafize Günakın’ı tabanca ile vurdu.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir astsubay, kadın arkadaşını vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.
İddialara göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nda astsubay olarak görev yapan 21 yaşındaki Volkan Erdem, Kötekli Mahallesi’nde Çelik Apartmanı zemin katındaki evinde arkadaşı Hafize Günakın’ı tabanca ile vurdu. Genç astsubay daha sonra aynı silahla kendini başından vurarak intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren polisler Volkan Erdem ve Hafize Günakın’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Evde 4 saatlik inceleme
Olayın meydana geldiği evde Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri yaklaşık 4 saatlik inceleme yaptı. İncelemenin ardından iki kişinin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Meydana gelen olayın nedeninin ortaya çıkması için başlatılan soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

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