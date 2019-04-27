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Muğla'da cinsel taciz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 00:13 | Son Güncelleme

Muğla'da cinsel taciz iddiası

Muğla'nın Menteşe ilçesinde biri Suriye uyruklu, 2 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da inşaatta işçi olarak çalışan T.Ç'nin Salihpaşalar Mahallesi'nde okul bahçesinde çocuklara cinsel tacizde bulunduğu ihbarı üzerine Bayır Jandarma Karakolu ekipleri çalışma başlattı.

T.Ç'nin, Suriye uyruklu S.J'ye "Seni İzmir'e götüreyim" dediği, M.S. isimli erkek çocuğuna da ilişki teklif ettiği iddia edildi.

Okuldaki bir öğrencinin şüphelinin yaptıklarını jandarmaya ihbar etmesinin ardından harekete geçen ekipler, şüpheliyi Ula ilçesi Gökova Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Muğla Barosu'ndan gelen avukatlar ve psikologlar eşliğinde mağdur çocukların ifadeleri alındı.

T.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel taciz iddiası Menteşe Muğla

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