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Muğla'da çocuğa cinsel istismar iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 21:26 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum cinsel istismar Çocuk Muğla

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