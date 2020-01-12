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  4. Muğla'da "çocuk gelinlere" dikkati çekmek için kitap sayfalarından gelinlik yaptılar

Muğla'da "çocuk gelinlere" dikkati çekmek için kitap sayfalarından gelinlik yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 15:48 | Son Güncelleme

Muğla'da "çocuk gelinlere" dikkati çekmek için kitap sayfalarından gelinlik yaptılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "çocuk gelinlere" dikkati çekmek amacıyla kitap sayfalarından yapılan gelinlik sergilendi.

Roman yazarı Yiğit Caner Ertoşi tarafından hayata geçirilen "Çocuklar nikah masalarına değil okul sıralarına otursun" projesi kapsamında 150 kitabın 20 bin 23 sayfasının kullanıldığı gelinlik hazırlandı. Myra Park Sitesi'nde düzenlenen organizasyonla tanıtılan gelinlik ve yine kitap sayfalarından oluşturulan 48 metre uzunluğundaki duvağı ilgi gördü.

Ertoşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk yaşta evlilikler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla projeyi hazırladığını söyledi.

Gelinliği, birçok kadının hikayesinin anlatıldığı kendi kitabının sayfalarıyla yaptıklarını anlatan Ertoşi, "Çocuklarımızı gelinlikle değil okul sıralarında görmek istiyoruz. İnşallah 48 metrelik duvak tüm yüreklere uzanır ve çocuk yaşta evlilikler son bulur." dedi.

Gelinliği giyen Aslıhan Baydar ise projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

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çocuk gelinler Fethiye gelinlik kitap sayfası Muğla Yiğit Caner Ertoşi

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