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Muğla'da çocuklara "sürücü seyahat karnesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 18:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca uygulanan "Dikkat sizden, notlar bizden" projesi kapsamında Muğla'da yol kontrollerinde durdurulan araçlardaki çocuklara, ebeveynlerinin trafik ihlallerini not almaları için "sürücü seyahat karnesi" dağıtıldı - Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner: - "Sürücülere emniyet kemeri takmaları, telefonla konuşulmaması ve hız limitine uyulması konusunda uyarılarda bulunuyoruz"

İçişleri Bakanlığınca uygulanan "Dikkat sizden, notlar bizden" projesi kapsamında, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yol kontrollerinde durdurulan araçlardaki çocuklara "sürücü seyahat karnesi" dağıtıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, Muğla-Fethiye kara yolu ile Ölüdeniz yolunda trafik kontrolü yaptı. Kontrollerde araçlarda bulunan çocuklara, ebeveynlerinin trafik ihlali yaptıklarında not almaları istenerek "sürücü seyahat karnesi" verildi.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner'in de katıldığı uygulamada, tatilcilere kolonya, şeker ikram edildi ve karanfil verildi.

Şahiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm ülkede olduğu gibi Fethiye'de de trafik yoğunluğunun arttığını bununla ilgili önlemlerin alındığını söyledi.

Özellikle Ölüdeniz bölgesinde büyük yoğunluk yaşandığını ifade eden Şahiner, "İlçe genelinde bayram boyunca trafik ve asayiş timlerimiz görev yapacak. Tatile gelen vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak için ve iyi bir tatil geçirmeleri amacıyla gerekli tedbirler alındı. Sürücülere emniyet kemeri takmaları, telefonla konuşulmaması ve hız limitine uyulması konusunda uyarılarda bulunuyoruz." diye konuştu.

İzmir'den tatile gelen Mehmet Bengi, ilk kez böyle bir uygulamayla karşılaştığını ve memnun olduğunu söyledi.

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"Sürücü Seyahat Karnesi" Fethiye Muğla Muzaffer Şahiner

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