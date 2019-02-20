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Muğla'da deniz dibi temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 15:45 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesinde 13 dalgıcın yürüttüğü çalışmaya, öğrenciler de kıyı temizliği yaparak destek verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği yapıldı.

Bodrum Belediyesi dalış ekibince, "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen temizlik çalışması, Gümbet Mahallesi'nde devam etti.

Lise ve ortaokuldan bir grup öğrencinin de kıyı temizliği yaparak destek verdiği etkinlikte, 13 dalgıç su altından cam ve plastik şişeler, plastik saksı, boru, oyuncak araba, tekstil ürünleri, abajur parçası gibi çok miktarda atık malzeme çıkardı.

Tekneyle kıyıya getirilen atıklar bir süre sergilendi. Kumsalda poşetlere topladıkları atıkları denizden çıkarılanların yanına getiren öğrenciler, denizlerin kirletilmemesi, korunması çağrısında bulundu.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Engin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beşincisini düzenledikleri deniz dibi temizlik çalışmasını belirli noktalarda yaz sezonu öncesinde yaptıklarını söyledi.

Gümbet'te yapılan temizliklerde deniz dibinden 2 bin 300 kilogram atık çıkarıldığını belirten Doğan, "Denize ait olmayan oyuncak arabadan, poşet dosyaya kadar çeşitli atıklar çıkarıldı. Atıklar canlıların yaşam alanlarını etkiliyor. Bizim amacımız farkındalık oluşturmak." diye konuştu.

Çalışmada atıklar kamyonetle Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.

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