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Muğla’da deniz yoluyla Türkiye’ye sokulmak istenen 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 15:07 | Son Güncelleme

Muğla’da, deniz yoluyla Türkiye’ye sokulmak istenen piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla’da, deniz yoluyla Türkiye’ye sokulmak istenen piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli de gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan takip ve analiz çalışmaları sonucunda suç örgütü lideri A.A’nın yurtdışından yüklü miktarda getireceği uyuşturucu maddeyi Milas ilçesindeki bir koydan iç piyasaya dağıtmayı planladığını tespit etti.
Balkan tlkelerinden deniz yoluyla taşınan uyuşturucunun, Milas ilçesi Haydar Koyu yanında bulunan küçük bir koydan teslimatının yapılacağının belirlenmesi üzerine, operasyon düzenlendi. Denizden Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, havadan Havacılık Daire Başkanlığı araçları ve karadan da takviye olarak katılan Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve istihbarat unsurlarıyla beraber deniz yoluyla gelen zodiac botun sahile ulaşmasıyla birlikte eş zamanlı olarak operasyona başlatıldı. Operasyon kapsamında yaklaşık olarak 1,5 ton skunk maddesi ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 50 milyon TL olan uyuşturucu maddeyi getiren suç örgütü lideri dahil 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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