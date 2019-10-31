Muğla'da denizde erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, düzensiz göçmene ait olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu.

Gümüşlük Mahallesi açıklarında, denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik ve sağlık ekibine bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen ekipler, 25-30 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Düzensiz göçmene ait olduğu değerlendirilen erkek cesedi, Sahil Güvenlik botuyla karaya getirildi.

Üzerinden çıkan cep telefonu incelemeye alınan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

